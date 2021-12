Mercoledì 22 Dicembre 2021, 10:55

TERNI L'impennata dei contagi purtroppo non risparmia le strutture che ospitano gli anziani. A fare i conti con l'emergenza covid, a distanza di nove mesi dal primo focolaio, è di nuovo la residenza servita di Piedimonte, alla periferia della città. Nella struttura, che accoglie anziani autosufficienti e che sin dall'inizio dell'emergenza segue scrupolosamente tutti i protocolli previsti per prevenire il contagio, sono risultate positive al test dodici persone tra ospiti e personale mentre altrettante sono quelle risultate negative. Le condizioni di salute delle persone contagiate, tutte con copertura vaccinale, non destano preoccupazione. Dal momento in cui è esploso il focolaio, dopo i primi sintomi e i controlli cui sono stati sottoposti ospiti e operatori, la situazione viene attentamente monitorata dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'usl Umbria 2. Attualmente sia gli ospiti che il personale che lavora nella residenza per anziani autosufficienti sono in sorveglianza sanitaria. Il cluster di contagi da covid ha fatto capolino in una struttura dove tutti hanno ricevuto la terza dose di vaccino. E dove nel marzo scorso in 15 persone tra ospiti e operatori furono costretti a fare i conti con l'emergenza covid. Sin da subito il timore della presenza delle varianti, perché ad essere positivi anche quella volta furono tutti anziani già vaccinati. Che avevano ricevuto la seconda dose nel mese di febbraio per cui quando emerse il focolaio era stata raggiunta la massima efficacia del vaccino Pfizer. Quello che era un fondato sospetto fu confermato un paio di settimane dopo dal rientro dei sequenziamenti dei tamponi cui erano stati sottoposti sia gli ospiti che il personale della struttura per anziani autosufficienti. A contagiarli nove mesi fa, confermò il direttore generale della sanità regionale, fu la variante brasiliana. Anche in questa occasione è scontato il sequenziamento per la tipizzazione genica con l'invio dei campioni al laboratorio per verificare se si tratti di una variante in ragione del fatto che quelle positive sono tutte persone vaccinate. Proprio per proteggere dal contagio gli ospiti e gli operatori dei presidi residenziali per anziani,i primi di ottobre ha fatto partire la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid.

Nicoletta Gigli