Bomba sui conti del Comune di Terni. Appena il tempo di esultare, «il disavanzo è di 4 milioni», aveva detto pochi giorni fa l'assessore al bilancio Orlando Masselli, che arriva la doccia fredda per Palazzo Spada. La Corte dei Conti dell'Umbria pare che abbia fissato a dodici milioni il disavanzo presente nel bilancio consuntivo votato dal Consiglio comunale la settimana scorsa. A quanto risulta al Messaggero in queste ore è arrivata in Comune la delibera della magistratura contabile dell'Umbria che rimette in discussione i calcoli fatti. Il disavanzo a dodici milini era stato denunciato dal Pd, che aveva messo nel conto anche i residui dei mutui spesi, al contrario di quanto fatto dal Comune che aveva spostato queste cifre nel calderone del dissesto. Ultimo aggiornamento: 14:24