Terni, a Corso Vecchio un fiume di luminarie

Le luminarie collocate a Corso Vecchio, somigliano ad un fiume illuminato. Non mancano le anse. Resta da capire se la sorgente è quella con l'incrocio di via Corona, o dalla parte opposta. Poco importa perché la via forse è tra le più suggestive anche in questo Natale a Terni anche per la scelta di utilizzare per le luci un colore dorato piuttosto che bianco freddo. Anche di questi dettagli gli appasionati spendono fiumi di parole soprattutto nel pomeriggio dell'inaugurazione. Infatti nel giorno dell'Immacolata le luci si sono accese in città anche se non tutte le vie sono state coinvolte, con qualche malcontento da parte dei commercianti

E passeggiare a Corso Vecchio, anche sotto la pioggia, è stato più divertente che altrove.