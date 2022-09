Venerdì 9 Settembre 2022, 14:03

TERNI – Corso Vecchio rilancia. L’AperiVa funziona. L’invito allo “slow shopping” lanciato da trentacinque commercianti del centro storico (tutti con una vetrina in Corso Vecchio) sta avendo successo. Daniela Tedeschi, portavoce del comitato di via, racconta come è andata la prima “puntata”. «Decisamente bene. In un momento così difficile per famiglie e imprese, ricevere un regalo è già di per sé piacevole, ma un aperitivo da gustare nella stessa via in cui si va abitualmente a fare acquisti, è un gesto apprezzato moltissimo dai nostri clienti. La gente non è venuta a comprare una lampadina al Led per approfittare dell’offerta, perché ancora neanche era a conoscenza della nostra iniziativa. E' tornata timidamente a spendere nei nostri negozi e ha trovato un salotto accogliente».

Spiega dunque come è andato il primo venerdì di settembre. Aspettandosi ancora più partecipazione per il secondo, che va in scena questo pomeriggio, venerdì 9. AperiVia funziona così: per ogni acquisto nei negozi che aderiscono all’iniziativa, riconoscibili dalla glacette che espongono in vetrina, c’è un aperitivo in omaggio.

Un modo per non pensare al peso delle bollette di fine mese e ai rincari. Un invito a passeggiare per la città e per riprendere le abitudini che fanno bene all’economia e al cuore. Cavalcando anche l'onda dei flussi che porta Umbria Jazz a Terni e brindare alla ripartenza, tutti i venerdì (pomeriggio) di settembre.