TERNI Stop quarantena per gli ottanta ternani di una polisportiva dilettantistica che sabato erano a Bergamo. L'Usl ha rivisto il provvedimento adottato ieri che pretendeva l'isolamento fiduciario. La conferma arriva da via Bramante. La decisione dopo avre letto attentamento le linee guide dela Regione emanate solo ieri in tarda serata. Quindi tutti coloro che eranostati colpiti dal provvedimento sono liberi di circolare e frequentare regolarmente le loro scuole. L' Isolamento fiduciario a scopo preventivo per un'ottantina di persone del ternano, tra adulti e bambini, che nel fine settimana si erano recati a Bergamo per visitare il centro sportivo Zigonia dell'Atalanta . La trasferta, con sosta in un albergo cittadino, era stata organizzata da una polisportiva dilettantistica di Terni, la stessa che, nella serata di domenica, ha comunicato alle autorità sanitarie ternane il rientro da Bergamo.