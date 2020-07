© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono aggravate le condizioni del l ternano di 68 anni ch esi trova ricoverato al reparto di malattie infettive del Santa Maria dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’uomo è in cura all’ospedale per altre patologie e per questo è stato sottoposto al tampone. Di conseguenza sono stati messi in isolamento fiduciario i familiari, anche loro sottoposti a tampone. Secondo quanto emerso l’uomo presenta un quadro clinico severo con una grave dispnea e con altre patologie in atto, per questo è sotto stretto controllo medico. Nel frattempo è risultato positivo anche il badante del 68enne. Il tampone è stato eseguito dai sanitari dell’azienda Usl Umbria 2 e, in seguito all’esito, per la persona in questione è stato disposto l’isolamento domiciliare coattivo su ordinanza del sindaco Leonado Latini. In corso gli ulteriori accertamenti epidemiologici da parte dell’azienda sanitaria per ricostruire i contatti dell’assistente domiciliare ed effettuare così altri tamponi..Intanto marito, moglie, la figlia e la nonna, risultati tutti positivi al Covid 19., sono ancora in isolamento contumaciale nella propria abitazione. A Terni sale così ad 8 il numero di persone risultate positive al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone. Due di queste sono ricoverate al Santa Maria, mentre sono una trentina le perone poste in isolamento fiduciario perché venute a contatto con le persone positive.