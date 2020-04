Per certi versi il via libera era scontato, visto che se ne parla apertamente nel Dpcm "Fase 2" ma l'incontro di oggi in Prefettura è servito a fugare ogni dubbio interpretavo, che magari avrebbe creato incomprensioni, e di conseguenze multe per capirci. Dal 4 maggio commercianti e artigiani della ristorazioni potranno applicare anche a Terni il “take away”, ovvero la vendita di cibo e bevande per asporto. Ma solo dal 4 maggio. Confartigianato aveva chiesto che venisse applicato prima, già da oggi, visto che in altre realtà, come Toscana e Marche, il take away è realtà ormai da diversi giorni. Nulla da fare però. L'incontro di oggi in Prefettura, per la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha affrontato solo il tema della ripartenza dal 4 maggio. Dunque, non propriamente quello che si aspettavano commercianti e artigiani, ma comunque un elemento chiarificatore che permette alle aziende di ripartire dal 4 maggio con la vendita di cibo e bevande da asporto, senza . Il che vuol dire che non si deve consumare il pasto in loco, e nemmeno entrare nel locale per l'acquisto. «Inizia la fase della responsabilità. Una ripartenza che dovrà avvenire con la massima attenzione e con il buon senso che i ternani hanno dimostrato fino ad oggi. L'invito che rivolgo è quello di rispettare il decreto e di sanificare i locali in vista della ripartenza», è il commento dell'assessore al commercio Stefano Fatale.

