La consegna dove avvenire un settimana fa, ma il pacco non è mai arrivato. «Non mi resta che fare la denuncia. Lunedì, infatti, vado dai carabinieri», racconta un cuoco che lavora in un supermercato di Terni. «Il nome? meglio di no. Non cerco visibilità, ma giustizia», dice al Messaggero. A sparire un pacco di mascherine, che di questi tempi valgono come l'oro. La possibilità che si sia trattato di un errore nella consegna? «Ho fatto decine di telefonate per ricostruire l'accaduto e non è così. Inoltre, il codice di consegna che arriva via messaggio sul cellulare indica la consegna avvenuta», racconta amareggiato il cuoco. «Il giorno della consegna eravamo tutti in casa, ovviamente», spiega per fugare ogni dubbio legato ad un possibile errore nella consegna. «Se anche fosse così - fa notare il cuoco - avrebbero avuto tutto il tempo di recuperare un eventuale errore, ma purtroppo se le sono rubate». Mascherine che servono a tutti, ma in particolare a chi le deve utilizzare per lavoro. «Le ho ordinate online un mese fa dalla Cina. A lavoro abbiamo le mascherine ma stanno finenendo e questo pacco mi sarebbe servito per continuare a lavorare in sicurezza», dice ancora il dipendente del supermercato di Terni.

Ultimo aggiornamento: 14:32

