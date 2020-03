«La Direzione del Distretto sociosanitario di Narni-Amelia informa la cittadinanza che per l’intera giornata di domani, lunedì 30 marzo 2020, rimarrà chiuso il Centro di Salute di Amelia in via Primo Maggio per l’esecuzione delle operazioni programmate di sanificazione degli ambienti». Lo rende noto oggi l'Uls Umbria 2 dopo che è risultata positività di un'infermiera che lavorava sia nella sede di Narni scalo che in quella amerina. La donna, una cinquantenne di Narni, è stata posta in isolamento nella propria abitazione con i familiari. Stessa sorte per i colleghi ai quali sono stati effettuati i tamponi..

«Le attività del Centro di Salute - prosegue la Usl 2 - riprenderanno regolarmente nella giornata di martedì 31 marzo. L’Azienda Usl Umbria 2 rinnova l’invito alla popolazione a seguire con rigore e massima attenzione le misure e le indicazioni per il contenimento della diffusione del virus. Si raccomanda quindi di stare in casa e di non muoversi».

In caso di necessità contattare telefonicamente il proprio Medico di medicina generale, i Medici del Servizio di continuità assistenziale o il numero verde regionale 800.63.63. Tutti i riferimenti utili sono consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2: www.uslumbria2.it

