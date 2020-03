Effetto Covid-19 sulla Ztl di Terni. Palazzo Spada ha deciso di aprirla alle attività commerciali, artigianali e alimentari che fanno le consegne a domicilio. La decisione è maturata in seguito all'iniziativa promossa dall'assessorato al Commercio che ha raccolto un elenco di attività che in questo periodo stanno facendo consegne a domicilio. Per facilitare e agevolare questo servizio, l'apertura della Ztl per queste categorie sarà in vigore fino al tre aprile. Un servizio gratuito che i titolari delle attività potranno attivare a distanza, comunicando a Terni Reti il nome della società e l'attività svolta. Attivazione che avverrà in maniera automatica non appena sarà spedita una email.

