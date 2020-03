Lunedì zero, martedì uno e ieri due. Eccoli i dati dei positivi al coronavirus negli ultimi tre giorni (ancora non si conosce il dato di oggi). La velocità di contagio del Covid-19 a Terni sembra rallentare, almeno nei numeri dei positivi è questo che emerge. Un dato che fa tirare un mezzo sospiro di sollievo a Palazzo Spada, dove la guardia resta comunque altissima. Nessuno, infatti, in Comune pensa di allenare la presa nella lotta al coronavirus. I sacrifici dettati dalle strette imposte dal decreto

io resto a casa

stanno dando segnali incoraggianti, ma la lotta al virus è imprevedibile. Il picco di sabato scorso, quando in un solo giorno si sono contati 12 positivi, e il totale è salito a 27 persone in isolamento contumaciale, invita alla massima prudenza. Da considerare anche che ieri il Comune ha dovuto rinnovare l'isolamento contumaciale alla trentenne che per prima a Terni è risultata positiva al Covid-19, lo scorso 3 marzo. A distanza di 15 giorni la donna ha ripetuto il tampone, ma è risultato positivo. La norma prevede che per uscire dall'isolamento il risultato del test deve essere negativo per due volte nell'arco di 48 ore. Solo nelle prossime ore si conosceranno i risultati del secondo tampone.

