Picco di contagiati da Covid-19 in un solo giorno a Terni. Sono dodici le persone che in queste ore sono risultate positive al coronavirus che risiedono nel capoluogo della provincia ternana. Per loro sarà firmata l'ordinanza che prevede l'isolamento contumaciale nelle rispettive abitazioni. Salgono così a ventisette i casi positivi a Terni, tutti in isolamento contumaciale. Quello di ieri è il numero più alto mai registrato prima dall'inizio dell'emergenza, che arriva all'indomani del dato di ieri: cinque positivi nella giornata di venerdì. © RIPRODUZIONE RISERVATA