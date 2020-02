gli ottanta ternani​ in quarantene fiduciaria, I primi ad essere stati coscienziosi sono stati proprio loro,ma ora non vogliono passare per

appestati

.

Termine che utilizza un dirigente della società sportiva di Terni, finita nel turbine del coronavirus

un viaggio a Bergamo , in occasione di una manifestazione sportiva, poi annullata.

i stanno chiamando uno ad uno dall'Usl per spiegarci come comportarci

prosegue lo sfogo del dirigete. Una comunicazione telefonica, niente di scritto. Ma non è tanto il metodo ad essere contestato, quanto il succo del provvedimento .

Non si capisce perché solo chi si trovava sul pullman deve rimanere a casa fino a fine settimana . E' intollerabile che il provvedimento non riguardi tutti coloro che sono stati comunque in Lombardia nei giorni scorsi e nemmeno le persone che sono venute in contatto con genitori e figli che erano sul pullman. Così ci stanno trattando da appestati

