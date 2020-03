Il coronavirus arriva a San Gemini. È risultato positivo al tampone una delle 24 persone messe in isolamento volontario dopo essere venute a contatto con il “paziente 1”, il 31enne di Montecastrilli. Il tampone è stato fatto ad un uomo di 50 anni, amico del 31enne. L'uomo vive da solo in una villetta, in una frazione del comune di San Gemini. Il cinquantenne nelle ore scorse ha accusato uno stato febbrile, di conseguenza l'Usl 2 ha inviato gli infermieri per effettuare il tampone. Rimangono monitorate costantemente tutte le altre persone venute a contatto con il 31enne. Adesso sono in corso anche le verifiche per identificare tutti coloro che sono venuti a contatto con il cinquantenne. A San Gemini è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) , coordinato dal sindaco Luciano Clementella che sta seguendo l'evoluzione della crisi minuto per minuto. Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA