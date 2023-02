Terni, cordoglio per la scomparsa di Bernardino Ottavi, una vita spesa per la comunità

TERNI - Cordoglio in città per la scomparsa di Bernardino Ottavi, 73 anni, per anni consigliere comunale a Terni e presidente dell’ottava circoscrizione Cervino di cui è stato instancabile animatore culturale, sociale e politico.

Dino, così lo chiamavano gli amici, ha speso tutta la sua vita nella ricerca del bene comune e nella cura della comunità ternana.

Negli anni in cui ha guidato una delle circoscrizioni più popolose della città ha operato nella promozione di iniziative di socializzazione e integrazione. Sempre attento a fare in modo che nessuno rimasse indietro. Soprattutto le persone più fragili.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda come «una persona di grande rettitudine e generosità, un irreprensibile amministratore sempre pronto al dialogo e al rispetto del pensiero di tutti».

Dino, che lascia la moglie Mara e la figlia Erika, è stato un da diversi decenni un punto di riferimento costante per tanti cittadini, associazioni e civismo spontaneo. Mancherà il suo pensiero lucido e intelligente.

L'Asppi di Terni, l’associazione piccoli proprietari immobiliari, di cui era dirigente, lo ricorda così: «Era un collega e un amico fraterno. Con oltre trent’anni di servizio alle spalle, Bernardino ha reso lustro alla città nelle sue funzioni lavorative come in quelle pubbliche, spendendo la sua intera vita al servizio dei cittadini».

L’ultimo saluto a Dino lunedì, alle 14 e 30, nella sala del commiato di via Puglie, a Borgo Bovio.