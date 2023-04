Terni, cordoglio per la morte di Adalberto Diamanti, per anni capo infermiere del "Santa Maria"

TERNI - Cordoglio in città per la morte di Adalberto Diamanti, per anni capo infermiere all'ospedale di Terni.

Un emblema del "Santa Maria", che ha contribuito a formare centinaia di infermieri e che, con la Uil, si è speso a lungo per migliorare le condizioni della sanità ternana.

Amante della caccia e del calcio dopo la pensione Adalberto, nonostante le sue precarie condizioni di salute degli ultimi anni, è stato un pilastro del centro sociale il Rivo e si è impegnato molto anche nel volontariato.

I funerali di Adalberto Diamanti si terranno mercoledì, alle 15 e 30, nella chiesa di Santa Maria del Rivo.