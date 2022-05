Terni. Convegno sulla telemedicina tra opportunità e prospettive future. Il punto della situazione

L’assistenza al paziente si può fare anche fuori dalle mura dell’ospedale con la telemedicina che, nella gestione della pandemia, ha rappresentato un valido e insostituibile strumento della medicina territoriale. Si parlerà e discuterà di questo al convegno “Telemedicina nell’era covid. Opportunità e prospettive future” che si terrà questa mattina (ore 8) presso la sala dell’Arpa. Il convegno è stato promosso dal dottor Gianni Giovannini ex direttore generale del “Santa Maria” ed ex dirigente regionale, da Mauro Zampolini, direttore dipartimento di riabilitazione dell’Usl 2 e da Giuseppe Stipa dirigente di neuro fisiopatologia dell’ospedale di Terni. «Oggi più che mai – afferma Giovannini- ci siamo resi conto dell'importanza di poter avere una giusta assistenza sanitaria anche fuori dalle mura dell'ospedale o delle strutture adibite alla cura dei malati. La telemedicina si è dimostrata una delle armi più idonee nella gestione della pandemia e rappresenta un valido ed insostituibile strumento della medicina territoriale». L’evento formativo è stato patrocinato dalla società italiana di Telemedicina dell’ Istituto superiore di sanità, dall' Usl Umbria 2, dall' Unipgi e dall' Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Terni, Un problema che si cerccherà di affrontare e dare anche indicazioni sul come. Ci hanno provato in tanti ma la telemedicina, nella nostra provincia, ha avuto sempre difficoltà ad affermarsi.