TERNI “Una giornata all’opera”, una domenica ricca di appuntamenti dedicati alla musica e al teatro d’opera, promossa dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che si terrà domani, domenica 27 settembre, al Teatro Sergio Secci di Terni. Aaccompagnati al pianoforte dal maestro Luca Spinosa, che eseguiranno alcuni brani dall’opera Rigoletto. Introduce il maestro Michelangelo Zurletti, critico musicale e direttore artistico del Teatro Lirico Sperimentale.Protagonisti della giornata le voci vincitrici del 73mo e 74mo Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: Chiara Boccabella (soprano, tra i vincitori del concorso ed. 2020), Dyana Bovolo (mezzosoprano, ed. 2020), Silvia Alice Gianolla (mezzosoprano, ed. 2019), Zuzana Jeřábková (soprano, ed. 2019), Vittoria Magnarello (soprano, ed. 2019), Yulia Merkudinova (soprano, ed. 2019), Luca Simonetti (baritono, ed. 2019), Giorgia Teodoro (soprano, ed. 2020), Magdalena Urbanowicz (mezzosoprano, ed. 2020) e Andrea Vincenti (tenore, ed. 2020).La giornata nasce su iniziativa del Teatro Lirico Sperimentale, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, per promuovere la musica e l’opera sul territorio. Si ringrazia il Comune di Terni. Si ringrazia la Società Cooperativa Le Macchine Celibi. Le attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” sono rese possibili grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.