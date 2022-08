Terni, controlli e sanzioni della polizia stradale per chi trasporta animali vivi senza rispettare le regole

TERNI - Tre multe per la mancanza del titolo autorizzativo per il trasporto di animali vivi e cinque per la mancanza della documentazione idonea ai viaggi.

E’ il bilancio dei controlli svolti dalla polizia stradale di Terni, col supporto del personale del servizio veterinario della Usl Umbria 2, lungo le strade del ternano per accertare il rispetto delle norme che tutelano gli animali vivi e ne regolano il trasporto. Nove i veicoli passati al setaccio, nove dei quali adibiti al trasporto di animali vivi.

“La normativa - spiega la polstrada in una nota - ha la finalità di garantire l’incolumità, la salvaguardia e il benessere dell’animale durante il trasporto. Nei prossimi giorni, nelle vicinanze della provincia di Terni, si disputeranno diverse gare ippiche e in considerazione dei numerosi spostamenti in regione, i controlli interesseranno soprattutto i cavalli. Il personale della Usl Umbria 2 di Terni ha già redatto la ‘check list’ utile in ogni controllo che sarà effettuato e svolgerà ulteriori accertamenti di propria competenza per il rilevamento di eventuali specifiche sanzioni veterinarie”. Nelle prossime settimane resterà alta l’attenzione della polizia stradale ai mezzi che trasportano animali.