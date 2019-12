Erano da poco passate le 10 di ieri sera, quando un cittadino allarmato chiama la polizia dicendo di aver visto un uomo barcollante in via Garibaldi con un grosso coltello in mano. Immediato, l’arrivo della volante che lo intercetta in via Lungonera; l’uomo tenta di disfarsi del coltello, gettandolo a terra, ma viene recuperato: è una grossa mannaia che viene sequestrata. Ancora ignoti i motivi del possesso, certo è che l’uomo, un cittadino rumeno di 38 anni residente a Terni, incensurato, era palesemente ubriaco. E’ stato denunciato in stato di libertà per possesso di oggetti atti ad offendere ed è stato segnalato in Prefettura per stato ebbrezza molesta. © RIPRODUZIONE RISERVATA