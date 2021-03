TERNI Ha inveito e aggredito gli agenti di una volante che stavano controllando alcuni giovani per verificare il rispetto delle normative anticovid in pieno centro a Terni. La ragazza, 20 anni compiuti da poco, stava passando lungo via Cavour sabato pomeriggio alle ore 19 insieme ad un’amica quando si è accorta che alcuni agenti stavano parlando con un gruppetto. Senza dare speigazioni ha inziato a insultare i poliziotti battendo i pugni contro la vettura di servizio, poi ha rifiutato di essere identificata e ha dato in escandescenze. Picchiando un’agente della squadra mobile in borghese con calci e pugni. La giovane è stata portata in questura per gli accertamenti con la relativa denuncia per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre l’agente è stata accompagnata al Pronto soccorso, dove i medici l'hanno curata e dato una prognosi di 12 giorni per le conseguenze delle botte ricevute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA