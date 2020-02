Il "Pentagono" ai raggi X. Sono in corso controlli alla sede del Comune di Terni di Corso del Popolo. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario perché alcune mattonelle dall'edificio si sono allentate. Altre, in prossimità delle scalette che portano a largo Frankl, sono cadute. I cocci sono ancora in terra.



Non è la prima volta che i vigili intervengono per controllare la tenuta delle mattonelle delle pareti esterne del "Pentagono". In quest'occasione pare che siano tre le mattonelle "ballerine" finite sotto la lente. Occhi puntanti anche sul lato che riguarda il crollo di due mattonelle, quello che affaccia verso largo Frankl, dove il passaggio di persone è continuo.

