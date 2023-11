Terni contro la violenza alle donne: la manifestazione ricordando i nomi delle donne uccise quest'anno

Venerdì 24 Novembre 2023, 22:08

Una piazza gremita di folla, uomini, donne di ogni età ma anche tanti bambini. Il rumore assordante di mazzi di chiavi, fischietti e qualsiasi cosa si avesse tra le mani per dire ancora una volta no alla violenza di genere. E’ questo lo spirito dell’iniziativa organizzata da Terni Donne e Casa delle Donne Terni ieri pomeriggio in piazza della Repubblica. Grande silenzio invece durante la lettura della lista interminabile dei nomi delle vittime di violenza: 108 solo nel giro di un anno. Uno striscione al centro della piazza recita la frase: “Se domani tocca a me, voglio essere ultima. Zitte mai!”. Tanti i cartelloni alzati dai partecipanti: “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, “La paura non ci appartiene, con la nostra rabbia lottiamo tutte insieme”; e ancora “Femminicidi e stupri, non ne possiamo più: maschio violento il problema sei tu!”. Video a cura di Federica Mosca