Terni. Congresso nazionale per un parto senza dolore a 10 anni dall'istituzione di anestesisti ostetrici

“Partorire senza dolore e in sicurezza nell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. I nostri primi 10 anni”. È il titolo del congresso nazionale che si svolgerà sabato 1 giugno all’Hotel Garden di Terni. Sono trascorsi ben 10 anni da quando all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni è stato istituto un gruppo di anestesisti ostetrici, la cui mission è sia quella di garantire un percorso sicuro durante il parto, ma anche quella di assicurare un parto senza dolore. Un servizio che prevede la presenza dell’anestesista ostetrico 24h su 24, una prestazione che pochi ospedali italiani hanno, un gioiello del nosocomio ternano. Per questa ragione la dottoressa Rita Commissari (nella foto) direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda e il dottor Giuseppe De Masi, dirigente medico hanno fortemente voluto organizzare un congresso a cui parteciperanno relatori di fama nazionale, insieme a esperti di anestesia ostetrica provenienti da Padova, Bologna, Roma, Ferrara, Parma e l’Aquila e relatori dell'ospedale di Terni. L'obiettivo di fare il punto della situazione dopo 10 anni dall’erogazione del servizio al Santa Maria confrontando la situazione del nosocomio ternano con quella di altre realtà regionali e nazionali. Sensibilizzando, al contempo, sulla necessità di garantire la sicurezza all’interno del Dipartimento Materno - Infantile e in sala parto. Durante l’evento si analizzeranno e approfondiranno i ruoli dei professionisti nel momento del parto, quali l'anestesista, il ginecologo, l’ostetrica, il neonatologo e il radiologo interventista, la cui mission è unica; controllare il dolore e proteggere la partoriente e il neonato. In un momento in cui il livello di sviluppo di un sistema sanitario si basa anche sulla capacità di ridurre la morbilità/mortalità materna, obiettivi richiesti con forza anche dall’organizzazione mondiale della sanità.

L’evento avrà inizio alle ore 8 e terminerà alle ore 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata sarà divisa in due diversi momenti. Nella prima sessione si affronterà la questione della “Sala parto ed anestesista, un connubio sempre più attuale”. Mentre nella seconda parte il focus sarà posto sulle "Criticità in Ostetricia e sistemi organizzativi a confronto”. Saranno presenti le massime cariche della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), il vescovo della Diocesi di Terni - Narni - Amelia, Francesco Antonio Soddu e le autorità politiche e amministrative della Regione Umbria.