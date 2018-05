TERNI Un assessorato al Terziario e all’Innovazione: Confcommercio Terni pone la riflessione rivolgendosi a tutti i candidati a sindaco. Questo tema è uno dei punti costituenti le proposte programmatiche che la Confcommercio consegnerà in un documento più ampio, la settimana prossima, a tutti i candidati a sindaco, affinché siano resi consapevoli delle problematicità del settore.

«Per l’economia e la comunità della nostra città, da anni in affanno, l’innovazione terziaria è una chiave strategica di sviluppo. Allo sforzo che le imprese del commercio, turismo e servizi stanno compiendo, con grande fatica, per rispondere alle esigenze della digitalizzazione, sostenute e anzi “spinte” in questo da Confcommercio Terni, deve però corrispondere un impegno e un ruolo strategico delle amministrazioni pubbliche in questa direzione.

Per questo motivo – commenta Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni – nella prossima giunta abbiamo chiesto la specificità di un assessorato al Terziario ed alla Innovazione, al cui interno far confluire adeguate professionalità, risorse umane e materiali, dedicandole al commercio, al turismo ed ai servizi innovativi e digitali».

