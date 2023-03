Terni, condannato a 18 anni per spaccio internazionale di droga ma va a spasso in centro: Arrestato grazie a un poliziotto libero dal servizio

TERNI - Doveva scontare una condanna a quasi 18 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio internazionale di droga ma se ne andava a spasso in centro come se nulla fosse.

Fino al momento in cui è stato riconosciuto da un poliziotto della volante libero dal servizio, che l'ha pedinato fino all'arrivo dei suoi colleghi che gli hanno messo le manette.

L'uomo, italiano di 57 anni, era attivamente ricercato dalle forze dell'ordine perché era destinatario di un ordine di carcerazione della procura generale della corte d'appello di Roma per una pena detentiva di 17 anni, 10 mesi e venti giorni di reclusione.

La condanna era stata determinata per cumulo di pene, comminate per reati associativi finalizzati allo spaccio, anche internazionale, di sostanze stupefacenti.

Con la collaborazione della squadra mobile di Bari, che aveva diramato le ricerche, gli equipaggi della polizia lo stavano cercando già da qualche giorno. Giovedì pomeriggio l'operatore della squadra volante, libero dal servizio, lo ha riconosciuto mentre, in tutta tranquillità, camminava nelle vie del centro.

Il poliziotto lo ha pedinato, senza mai perderlo di vista, fino all’arrivo dei colleghi della Volante, che ne hanno accertato l’identità prima di arrestarlo e condurlo al carcere di Vocabolo Sabbione.