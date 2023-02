Terni, condannati due giovani: spaccaiavano eroina e cocaina, arrestati dopo un'overdose

TERNI - Nella rete degli investigatori dell’antidroga erano finiti in tre. Tutti giovanissimi, tunisini, erano finiti in carcere per concorso nello spaccio di centinaia di dosi di eroina e cocaina. Piazzate in città, per l’accusa, fin dal 2019 da pusher molto attivi nello spaccio nel cuore del centro.

Le indagini partirono dopo l’overdose di una giovane ternana, che fece puntare l’attenzione della polizia sui tre pusher. Dopo aver assunto cocaina la ragazza si era sentita male ed era stata salvata solo grazie all’intervento dei sanitari del 118.

Gli investigatori ricostruirono una lunga serie di episodi di spaccio di cocaina ed eroina e misero le manette ai tre giovanissimi africani.

Uno dei tre, difeso dall’avvocato, Francesco Mattiangeli, ha chiuso il conto con la giustizia un anno fa patteggiando una condanna a tre anni di carcere ed è ai domiciliari.

Per gli altri due tunisini, uno dei quali è rimasto a lungo latitante, la sentenza del giudice, Francesca Scribano, è arrivata ieri. Sono stati condannati a un anno e sei mesi di carcere ciascuno dopo che le ipotesi d’accusa sono state “alleggerite” riconducendo gli episodi contestati allo spaccio di lieve entità.

Dopo la sentenza uno dei due è tornato in libertà mentre l’altro è ancora detenuto per altri episodi di spaccio di stupefacenti.

L’avvocato Mattiangeli, legale degli imputati, esprime «soddisfazione per la sentenza».

L’operazione contro lo spaccio di droga che si chiuse con i tre arresti impegnò a lungo gli uomini della squadra antidroga della Mobile ternana. Che nelle carte avevano ricostruito una lunga serie di episodi di cessione di cocaina ed eroina. Tra gli episodi finiti nel mirino degli investigatori dell’antidroga ternana c’erano le cessioni di 60 dosi di eroina e cocaina ad un cliente affezionato nel periodo compreso tra luglio 2020 e lo stesso mese del 2021.

Nelle carte altre storie di consumatori molto “esigenti”. C’era chi comprava la droga quattro volte a settimana e chi, in un mese, intensificò il consumo al punto da arrivare ad acquistare eroina e cocaina anche due volte al giorno.