Terni, il "concerto al museo" affidato all'arpista Mary Lattimore

TERNI - Per celebrare la Giornata internazionale dei musei, arriva al Caos l’arpista americana di formazione classica Mary Lattimore. Per la speciale ricorrenza, istituita nel 1977 per sviluppare consapevolezza del ruolo dei musei nella società, la Sala Carroponte, che si trova nel cuore del complesso dell' ex Siri ed è disposta disposta su due livelli, ospiterà il concerto della solista. L’appuntamento, che è soprattutto un invito a frequentare i musei, è alle ore 21, 30 di mercoledì 18 maggio. L’artista originaria della Pennsylvania da tempo residente a Los Angeles, ha al suo attivo numerosi album solisti - gli ultimi due, Silver Ladders (prodotto da Neil Halstead degli Slowdive) e Collected Pieces II, usciti sull'ottima Ghostly International - adorati da critica e addetti ai lavori, e vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Kurt Vile, Grouper, Sharon Van Etten, Thurston Moore, Meg Baird e Steve Gunn. «Con la sua arpa e l'ausilio di sottili e calibrati innesti di elettronica, Mary Lattimore realizza una ambient music languida lunare e ovattata, in cui è bellissimo perdersi» - dichiarano gli organizzatoi del concerto.





