Il vento che, quando soffia, solleva la terra e alza polveroni. Ma tanto, non entra negli occhi di nessuno, se non di qualcuno che porta a spasso il cane, o qualcun altro che ci abbandona immondizia e rifiuti. Questo rettangolo desolato, tra la ferrovia della Centrale umbra e la scuola Giovanni XXIII, è il campo di calcio della San Giovanni Bosco. O meglio, lo era. E' abbandonato. Inutilizzato da due anni, mentre l'ultima partita di calcio di campionato ci era stata giocata 5 stagioni fa. E pensare, che la parrocchia di Campomaggiore aveva chiesto al Credito sportivo 350 mila euro, a tasso zero, per un progetto di riqualificazione del campo e degli spogliatoi. Niente di fatto, nonostante il progetto ci sia e sia stato pure presentato in Comune quasi un anno e mezzo fa. Il Comune non ha mai dato una risposta. Nelle intenzioni della parrocchia e della società calcistica, c'era pure l'intitolazione ad Alessio Durazzi, giovanissimo portiere morto a soli 17 anni improvvisamente in allenamento. Oggi il campo è abbandonato e le strutture prefabbricate degli spogliatoi non ci sono più. Per quelle, dove erano anche gli uffici della società e della scuola calcio di Riccardo Zampagna, c'era stata una diffida del Comune a toglierle di mezzo. E così, la Sgb è costretta a portare avanti la sua attività spostandosi tra un campo e l'altro della città, con un aggravio notevole di costi per gli affitti. Come se non bastasse, parrocchia e società si sono pure dovute recentemente accollare mille euro di spesa per far venire un mezzo a togliere i rifiuti depositati abusivamente nel campo dai soliti incivili, in seguito a una diffida del Comune. La beffa, oltre il danno. Quel campo fu inaugurato nel 2005, affidato dal Comune con una convenzione che, però, scadrà il prossimo giugno. Ha ospitato gare e allenamenti della Sgb, poi le prime partite del Terni rugby e pure le prime lezioni della Scuola calcio Riccardo Zampagna, che ora utilizza i campi a 5 in sintetico e gli spogliatoi della parrocchia. Il progetto prevedeva un campo da 9 in erba sintetica e nuovi spogliatoi, per dare un impianto degno alla parrocchia e una casa a tanti tesserati oggi costretti ad andare ad allenarsi e a giocare altrove.

L'EX BOMBER ROSSOVERDE «So che i progetti sono stati presentati dice Riccardo Zampagna - e si è in attesa dal Comune di risposte che ancora non arrivano. Siamo tutti qui, ad aspettare. E pensare che al Comune non è stato nemmeno chiesto nulla a livello economico. C'era già tutto pronto. E allora? Qual è, il problema? Perché tanti ragazzi, per fare calcio, devono spostarsi da un campo all'altro, con costi alti per la San Giovanni Bosco? E' ora, che qualcuno ce lo spieghi». Arriveranno, alla Sgb e alla Scuola calcio Zampagna, risposte quando meno se lo aspettano? O si temporeggerà fino a giugno, guarda caso quando scadrà la convenzione? A Campomaggiore, di aspettare sarebbero abbastanza stufi.

