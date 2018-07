di Sergio Capotosti

Di scadenza in scadenza, l'agenda politica di Palazzo Spada è ricca di appuntamenti per quello che riguarda la cessione delle farmacie comunali. In settimana è previsto un faccia a faccia tra l'assessore al bilancio, Fabrizio Dominici, e l'amministratore unico di Farmacia Terni, Fausto Sciamanna. Sul tavolo l'approvazione del bilancio e i dovuti chiarimenti per tutta una serie di voci che l'assessore Dominici ha passato ai raggi x. Facile immaginare che Sciamanna verrà sostituito se non dovesse condividere le nuove regole di ingaggio individuate dal sindaco Latini, ovvero la cessione temporanea delle quote delle quote della partecipata, al termine della riunione di giunta dì giovedì. L'appuntamento clou, però, è un altro. Riguarda il ricorso al Tar dell'Umbria presentato dalla Cgil contro la vecchia amministrazione che a settembre dello scorso anno aveva inserito nel piano di riequilibrio l'alienazione delle farmacie comunali. Un braccio di ferro arrivato al dunque. Il 24 luglio, infatti, si terrà l'udienza per entrare nel merito del ricorso. Un passaggio che potrà rivelarsi decisivo per le sorti delle farmacie comunali, ma vada come vada l'assessore Dominici ha già spiegato ai colleghi di Giunta che entro il 26 settembre il Comune dovrà avere in mano il nome di un possibile acquirente, se vuole evitare di finire nel mirino della Corte dei Conti. Il perché è legato agli effetti della legge Madia in tema di cessioni di partecipate. Cessioni che vanno chiuse entro un anno dall'avvio dell'iter.

