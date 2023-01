Terni, il Comune dona alla Protezione Civile un vecchio furgoncino

Seconda vita per un furgoncino Ducato che il comune di Terni ha deciso di mandare in pensione perché troppo vecchio e malconcio; è stato utilizzato, per anni, dall’ufficio economato.

La Protezione Civile dell’Umbria, venuta a conoscenza dell’imminente rottamazione, ha chiesto di poter avere in donazione il mezzo e si è si è resa disponibile a rimetterlo a nuovo a proprie spese. Servirà ripristinare i sistemi elettrici e meccanici.

Il vecchio furgoncino Ducato, una volta tornato operativo, sarà una delle componenti della colonna mobile della Protezione Civile dell’Umbria, quella che opera nella gestione delle emergenze e dei soccorsi.

Il furgoncino sarà donato dal comune di Terni alla regione dell'Umbria senza nessun costo, in alienazione gratuita, saranno a carico della Regione le spese del passaggio di proprietà, la sistemazione del mezzo, l’assicurazione ed il bollo.