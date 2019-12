Inizia in salita l'iter per la realizzazione del PalaTerni al Foro Boario. In Prima commissione la delibera "Palasport" non è passata. Con quattro voti favorevoli e quattro astensioni, l'atto non ha ricevuto il via libera della commissione. Decisivo il voto di astensione della consigliera di Uniti per Terni, Anna Maria Leonelli che non condivide i cinquemila metri quadri di commerciale che saranno realizzati nell'ambito del PalaTerni.

La partita ora si sposta in Consiglio comunale dove la maggioranza conta di aver i numeri per far passare l'atto, ma le continue fibrillazioni che si registrano all'interno della coalizione

rischiano di allungare i tempi di realizzazione del PalaTerni.

Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un ulteriore colpo all'economia del centro storico e dei piccoli commercianti», ha sottolineato la Leonelli. Tra gli astenuti anche. A favore«Si è parlato del progetto del Palasport, ma non era presente, ovviamente, l'assessore ai lavori pubblici, che non è stato ancora nominato. Assente anche il sindaco Latini, che finché non lo nomina, trattiene le deleghe», è la polemica sollevata dal consigliere Gentiletti.