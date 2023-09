Terni, il comandante del radiomobile Giovanni Toschi è stato promosso capitano

TERNI - Giovanni Toschi, comandante della sezione radiomobile della compagnia di Terni, è stato promosso capitano.

La cerimonia di consegna del grado si è svolta in via Radice, al comando provinciale di Terni, alla presenza di tutti gli ufficiali della sede.

L’ufficiale, 59enne, proveniente dai sottufficiali, presta servizio nell’arma dal 1982. Nel corso della sua carriera, prima vice brigadiere e poi maresciallo, ha ricoperto sempre incarichi operativi, dapprima in Toscana e poi, dal 1989, in Umbria dove dal 2006 guida l’aliquota radiomobile, poi divenuta sezione, della compagnia di Terni. Incarico mantenuto anche dopo la promozione a sottotenente nel 2019.

Nel corso della sua carriera, oltre ad aver ricevuto riconoscimenti per brillanti attività di servizio ed investigative, svolte anche nel corso di missioni di breve durata all’estero, è stato insignito della Medaglia Mauriziana e dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. La terza stella è stata consegnata al neo capitano direttamente dal comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa che, oltre a congratularsi per la promozione, lo ha ringraziato per l’opera sino ad oggi prestata, molto apprezzata anche dalle istituzioni locali.