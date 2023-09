Terni, il colonnello Antonio De Rosa alla guida del comando provinciale dell'arma: «lotta a droga e ai reati di genere»

TERNI - “Per noi la collaborazione con i cittadini è un elemento fondamentale e decisivo anche ai fini operativi. Le priorità? Sicuramente il contrasto alla droga, un problema spesso sottovalutato che a volte viene percepito solo quando tocca qualche parente, la lotta ai reati predatori e alle truffe nei confronti degli anziani, la popolazione buona, e ai reati da codice rosso. Ci pervengono continue segnalazioni che sono monitorate perché è fenomeno molto delicato che può purtroppo trasformarsi in tragedia da un momento all'altro”.

Il colonnello, Antonio De Rosa, incontra i giornalisti ed è l'occasione per parlare della città, delle priorità e dell'approccio con cui si appresta a guidare il comando provinciale dei carabinieri di Terni.

Accanto a lui il tenente colonnello Giancarlo Caporaso, nuovo comandante del reparto operativo, e il maggiore Marco Ruffini, che guida il nucleo investigativo.

Il colonnello, Antonio De Rosa, 50 anni, in arrivo dal comando generale dell’arma, insignito dell’onorificenza di "Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana" per la sua attività nel territorio di Gela, il giorno del suo arrivo in città ha avuto modo di constatare la disponibilità e la gentilezza dei ternani.

E questo grazie a un imprevisto, che racconta a testimonanza di una città accogliente: “Era il 25 aprile ed ero venuto a Terni per visitare la città quando ho ritrovato la gomma dell’auto bucata. Ero a pranzo in un ristorante, qualcuno ha chiesto aiuto al gommista del paese, che era in un tavolo accanto per il pranzo di una comunione e ha subito riparato la gomma. E’ stato un bel biglietto da visita per questo territorio”.

Giancarlo Caporaso, 49 anni, che ha già operato in Umbria, arriva a Terni dopo aver retto la compagnia carabinieri di Pontassieve per sei anni.

Marco Ruffini, 40 anni, già comandante della compagnia carabinieri di Trapani, è stato impiegato in missione di mantenimento della pace in Kosovo.