Terni col cuore: primo incontro con il Comune, poi sarà la volta della Croce Rossa

Dopo la costituzione con atto notarile, primi incontri per la neonata associazione 'Terni col cuore', voluta dal presidente della Ternana calcio Stefano Bandecchi per mandare aiuti economici alla città e ai soggetti in crisi e che unisce la stessa società, la tifoseria e il Comune di Terni. Il nuovo soggetto è nato in tempo di difficoltà dovute al rischio di contagio da coronavirus, ma proseguirà con un programma almeno triennale anche a prescindere dal protrarsi o meno dell'emergenza. Il presidente dell'associazione, Paolo Tagliavento che è anche vicepresidente della Ternana, insieme agli altri membri ha incontrato l'assessore comunale ternano al welfare, Cristiano Ceccotti, insieme alla dirigente del settore Cristina Clementi. Si è parlato proprio dell'ingresso del Comune di Terni in seno a 'Terni col cuore'. La prossima riunione è fissata per martedì 28 aprile con i rappresentanti ternani della Croce Rossa Italiana.

