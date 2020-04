Consegna dei pacchi alimentari dei calciatori della Ternana: pronta a entrare in campo "Terni col Cuore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai, per ie per i membri dello staff tecnico, il giovedì è tappa fissa. C'è l'appuntamento con la città, con i giri per le vie di Terni per consegnare ialle famiglie più bisognose e con difficoltà economiche dovute all'emergenza da. La cosa continuerà anche nei prossimi mesi, ma verrà presto gestita con un modus operandi differente, visto che lo si farà attraverso la neonata associazione, fondata dal presidentee della quale fanno parte la stessa Ternana, i tifosi e il Comune di Terni. L'iniziativa, messa in campo dalla Ternana calcio e dall'amministrazione comunale, consiste nella consegna di prodotti alimentari e per l'igiene e altri beni di prima necessità a circa. Questi pacchi sono finanziati proprio dalla Ternana. Insieme ai calciatori e ai tecnici, si occupano delle consegne anche il vicepresidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone, il team manager Mattia Stante e l'addetto alle comunicazioni Lorenzo Modestino. Anche per questa settimana, i rossoverdi sono stati divisi in gruppi, per effettuare le consegne nelle zone cittadine a loro affidate. A coadiuvare calciatori, tecnici e dirigenti della Ternana nell'opera di consegna, ci sono la Protezione civile, gli Alpini e l'associazione Ternana Marathon.