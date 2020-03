TERNI È di 17 persone denunciate e 128 identificate il bilancio dei controlli compiuti ieri dalla Polizia di Stato nella provincia di Terni. I 17 denunciati, di cui 9 ad Orvieto, sono stati controllati mentre si spostavano in strada o in macchina senza rispettare le limitazioni governative. Nelle maglie dei controlli è finito anche un cittadino marocchino, che gli agenti della Squadra Volante hanno bloccato in centro a Terni, dopo un breve inseguimento a piedi, con indosso 20 ovuli di cocaina ed eroina. © RIPRODUZIONE RISERVATA