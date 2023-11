Martedì 7 Novembre 2023, 07:47

TERNI - Per spacciare la cocaina si era inventato un metodo che riteneva fosse infallibile.

Aveva tolto il filtro di 36 sigarette e al suo posto aveva nascosto altrettante dosi di coca che andava a spacciare in centro, nella zona della movida.

Il 29enne campano da anni residente a Terni, arrestato il 16 agosto dai carabinieri che avevano scoperto la droga durante un controllo, ha chiuso il conto con la giustizia.

L’ha fatto patteggiando un anno e quattro mesi di carcere di fronte al giudice Francesco Maria Vincenzoni.

A difendere il giovane l’avvocato Francesco Mattiangeli.

Dopo il processo per il 29enne, che era sottoposto all’obbligo di presentazione ai carabinieri e all’obbligo di dimora a Terni, sono state sospese le misure cautelari.

Ad agosto era stato il fiuto degli investigatori a consentire di incastrare il pusher, che ha qualche precedente e che è incappato in un controllo alla periferia della città.

A far puntare la lente d’ingrandimento su di lui era stata la segnalazione di un cittadino.

I militari si erano messi a pedinarlo e l’hanno atteso in strada Santa Giusta. Poco prima aveva ceduto cinque grammi di cocaina a un albanese che vive in città, poi segnalato in prefettura come assuntore. Nell’utilitaria del 29enne fu recuperato un pacchetto di sigarette a dir poco sospetto. Nel quale, si accerterà durante la perquisizione personale, erano custodite le sigarette “modificate”, con la cocaina che era stata infilata a posto del filtro.

A quel punto il 29enne era crollato, raccontando di avere in casa bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Oggetti poi recuperati nell’appartamento di Borgo Bovio dove risiede.

Poi i militari ternani si erano spostati a casa della convivente, che consegnò loro un involucro con dentro 17 grammi di hascisc.

Per lui scattarono le manette e dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza della caserma di via Radice era comparso di fronte al tribunale per la direttissima.

L’udienza di merito ieri, chiusa col patteggiamento a un anno e 4 mesi di carcere.