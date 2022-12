Terni, il club auto d'epoca organizza un convegno per i sessanta anni del film "Il sorpasso"

A sessant’anni dall’uscita del film culto “Il Sorpasso”, del regista Dino Risi, e a cento anni dalla nascita dell’attore Vittorio Gassman, il Club Automotoveicoli d’Epoca di Terni, primo Club umbro di veicoli storici ad essersi federato presso l’automobil club storico italiano, festeggia con un convegno il regista, l’attore protagonista e la mitica Lancia Aurelia. Il club ternano è nato con lo scopo di diffondere interesse per la storia dei veicoli con propulsore a motore, promuovere studi e ricerche ed il restauro e la conservazione dei veicoli d’epoca secondo le regole stabilite dagli Organi nazionali ed internazionali. Ogni anno per le festività natalizie viene organizzato un incontro rivolto non solo ai soci del club, ma a tutti gli appassionati.

L’iniziativa organizzata da Paolo Battistelli ed Ulderico Lupidi, rispettivamente presidente e consigliere del Club veicoli storici di Terni, si svolgerà sabato 17 dicembre, alle 17.30, presso l’Hotel Garden, e vedrà la partecipazione dello scrittore ed esperto di cinematografia Augusto Scano e di Giovanni De Virgilio, figlio dell’ingegner Francesco De Virgilio, progettista del leggendario motore V6 della Lancia Aurelia.

Era il 1962 quando Bruno Cortona, interpretato da Vittorio Gassman, in una torrida giornata di ferragosto sfrecciava a bordo delle sua Lancia Aurelia B24, insieme al mal capitato Roberto Mariani, lungo la via Aurelia. Gli anniversari fanno da pretesto per il tradizionale scambio di auguri.