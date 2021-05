Cittadino modello vede il furto di una bici e chiama i carabinieri che fermano il ladro

TERNI - Il ladro ha rubato una bicicletta sotto ai suoi occhi nella zona dell'ospedale e lui, senza pensarci su, ha fatto intervenire i carabinieri che l'hanno rintracciato poco dopo.

I militari hanno fermato il ventenne romeno autore del furto mentre, in sella alla sua "nuova" bici, percorreva viale VIII Marzo. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato. Il mezzo a due ruote ora è sotto sequestro in attesa che il proprietario sporga denuncia di furto per andarsi a riprendere la sua bicicletta.

Ad Amelia invece la sezione radiomobile della locale compagnia è intervenuta alle una di notte per un incidente stradale sulla S.S. 205, in località la Cavallerizza, dove un 34enne, alla guida di una Polo, era andato fuoristrada. Oltre alla contravvenzione per non aver rispettato la normativa anti-covid che impone il coprifuoco l’uomo, che aveva bevuto troopo, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.

