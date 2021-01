TERNI Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14, nel corso di uno specifico servizio volto alla verifica del rispetto della normativa in tema di prevenzione al contagio da covid-19, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Collescipoli hanno proceduto al controllo di un circolo privato (con servizio di ristorazione) sito in Strada di Sabbione accertando che all'interno del locale erano presenti, seduti ai tavoli, alcuni avventori intenti a consumare dei pasti. Per tale motivo a carico del titolare (un 55enne italiano) veniva applicata la sanzione prevista dalla normativa nonché la chiusura dell'attività per 5 giorni.

Ultimo aggiornamento: 11:26

