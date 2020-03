© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il virus sembra mollare piano piano la presa, soprattutto nella provincia di Terni con un aumento. Mentre nel capoluogo c'è stato solo un caso in più. Difficile dire se si è imboccata la strada giusta per uscire dall'emergenza che ha congelato un'intera nazione e di conseguenza anche l'Umbria,Rimane però un dato preoccupante, ed è quello che riguarda i giovani, anche loro colpiti dal Covid-19. APrima tosse e febbre, poi l'improvviso peggioramento che ha costretto al ricovero.La più giovanee proviene da Orvieto, portata d'urgenza a Terni giovedì scorso mentre si trovava in isolamento nella propria abitazione con i familiari. La tosse era diventata sempre più impetuosa e la febbre sopra 39, così è stato deciso di trasferirla al Santa Maria per curarla grazie anche ad un respiratore polmonare. Le sue condizioni sono ancora gravi.Giorni di apprensione per unche è ricoverato da oltre due settimane al reparto di Malattie infettive per una polmonite. Potrebbe essere stato contagiato a Roma, dove stava lavorando per una televisione nazionale per riprendere una conferenza stampa del segretario del Pd Nicola Zingaretti (risultato poche ore dopo positivo).Il sospetto più che concreto è che il contagio sia avvenuto durante l'incontro con il presidente della Regione del Lazio, forse per colpa di uno o più microfoni infettati. Come accaduto ad altri politici come la vice ministra Anna Ascani.Si sono aggravate improvvisamente inveceche è stato contagiato con la moglie più giovane durante la settimana bianca. Appena tornato febbre e tosse, anche a lui è stata riscontrata una polmonite bilaterale. Poi, ci sono altri due quarantenni, un commerciante e un operaio, anche loro ricoverati con una polmonite. Anche lo dopo aver trascorso la settimana bianca in montagna.La situazione nella provincia. Dopo il capoluogo con 86 casi, sono(39),(14) e(11) i municipi più colpiti. E proprio avive la persona più giovane colpita dal Covid-19: una ragazzina di 12 anni che è risulta positiva insieme al padre di 46 anni. Negativi i tamponi invece per il resto della famiglia, la mamma ed una sorellina più piccola.Sono arrivati all'azienda ospedaliera di Terni e all'Asl mille test rapidi (presi da una goccia di sangue dal polpastrello, cin soli 15 minuti sono in grado di indicare la positività al coronavirus). Nelle prossime ore saranno sottoposti al test tutte le persone che arrivano ai Pronto soccorso degli ospedali e tutti i ricoverati nelle cosiddette aree grigie, ovvero quei soggetti per i quali non è stata ancora riscontrata la positività al Covid-19.La strategia regionale prevede un ampliamento del campo di indaginea coloro che lavorano nelle strutture di Pronto Soccorso o di 118.