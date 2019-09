Terni Un uomo di circa cinquant'anni, di professione cuoco e di nazionalità italiana è stato trovato morto pochi minuti fa dai vigili del fuoco nella sua abitazione di via Botondi. Sul posto è intervenuta la polizia. L'uomo non è conosciuto come tossicodipendente e non ci sono segni di assunzione di droga ma la polizia sta indagando per escludere ogni eventualità. In aggiornamento Ultimo aggiornamento: 21:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA