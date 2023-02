Terni, i cinghiali arrivano nel cuore della città

TERNI I cinghiali di spingono fino al cuore di Terni. Nella serata di domenica, intorno alle 21, un paio sono stati immortalati dai passanti in via Oberdan, praticamente a ridosso la centralissima piazza Dalmazia. A darne notizia è stato il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Francesco Filipponi, che ha pubblicato tre

foto sul suo profilo Facebook. Poi, il tam tam sui social, con le immagini che hanno fatto il giro di migliaia di utenti