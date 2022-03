Terni, Ciclista ferito durante un'escursione a Battiferro: ritrovato grazie a un sms

TERNI - E' caduto ed è rimasto ferito durante un'escursione in bici in una zona impervia della frazione di Battiferro e per individuare il luogo esatto in cui si trovasse è stato necessario utilizzare un geolocalizzatore.

A raggiungerlo nei pressi del Santuario dei Santi e portarlo in salvo sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria.

Una volta localizzato il ferito grazie a un sms, sul posto si sono recate una squadra del Sasu proveniente da Terni e composta da tecnici, operatori e sanitari e l'ambulanza del 118. Prestate le prime cure sul posto, il ciclista è stato recuperato e trasportato a valle con il mezzo del Sasu fino all’ambulanza, che l'ha portato in ospedale.