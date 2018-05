Non c'è pace per il parco Ciaurro, oasi verde al centro della città. Il Comune questa mattina ha deciso di chiuderlo dopo un'invasione di pericolosi calabroni. Lo ha fatto sbarrando gli ingressi ed apponendo un avviso dove si spiega che la riapertura avverrà solamente al termine delle operazioni di disinfestazione. Si tratta di una specie pericolosa che arriva dalla Cina e che può provocare problemi disalute in caso di puntura.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16



