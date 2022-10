Domenica 30 Ottobre 2022, 10:22

TERNI La scuola è sempre la stessa, quella del professor Giuliano Daddi venuto a mancare da diversi anni che proprio a Terni fondo la chirurghia toracica. Da allora i suoi allievi hanno continuato a portare avanti con successo la disciplina chirurgica con Francesco Puma a Perugia (con trascorsi importanti a Terni) e Mark Ragusa primario della specialità all’ospedale di Terni. Nei giorni scorsi proprio a Terni si è fatto il focus sulla chirurgia toracica a cui hanno partecipato i massimi esperti della specialità. Nella regione e nel Paese, Terni si pone al primo posto per quello che riguarda il tumore del polmone nelle donne, mentre per gli uomini è riservata la seconda posizione dopo Città di Castello. Questi dati sono estratti dal registro dei tumori della Regione e snocciolati nel corso del dibattito, il riferimento è datato 2011- 2012. Dopo questo tempo il registro dei tumori non è più stato attivato, anche se a gran voce se ne è richiesto il suo ripristino per capire il trend tumorale della regione dell’Umbria dieci anni dopo. Il reparto del Santa Maria guidato dal primario professor Mark Ragusa, in questo momento si trova tra i primi posti tra le eccellenze e continua a far guadagnare soldi all’Azienda per via dei moltissimi pazienti extraregionali. Anche per la città di Terni rappresenta un punto di riferimento importante per i residenti anche per via delle industrie e della sua posizione di “conca” che con difficoltà smaltisce i “veleni” che si trovano nell’aria, aumentando la possibilità di ammalarsi di cancro al polmone. Nel convegno è intervento via web anche l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, in un particolare momento in cui la Regione sta mettendo mano alla eliminazione dei doppioni rassicurando che «la chirurgia toracica a Terni non si tocca. Ha tutti i numeri per continuare il suo percorso tra le specialità del “Santa Maria”». Parole che hanno, almeno per ora, cancellato dubbi e alimentato speranze. Staremo a vedere. «Tra le cause maggiori (ormai certe) del tumore del polmone – spiega Mark Ragusa- è certamente il fumo della sigaretta, ma anche il clima e la posizione geografica della città». E continua: «Nel nostro ospedale abbiamo la possibilità di avere una strumentazione che ci permette di intervenire sul paziente con la chirurgia mini- invasiva ma non facciamo soltanto questo. Scopriamo che sempre più sessantenni vengono colpiti dal male ma anche tra i giovani da qualche anno la situazione è peggiorata». La chirurgia toracica condivide un nuovo e funzionate reparto con la cardiologia e la chirurgia vascolare al sesto piano dell’ospedale. 25 posti da dividere secondo le esigenze «i nostri posti a disposizione sono 6 o 7- conclude il primario- in perfetta sintonia con i colleghi, in tutto siamo 5 medici ed un specializzando. Il lavoro non manca».