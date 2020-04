TERNI - Da qualche in giorno in via De Filis sopra un tavolo di plastica bianca, è stato collocato un contenitore su cui lati campeggiano scritte inneggianti alla solidarietà. «Chi può metta. Chi ha bisogno prenda». E' un punto di scambio solidale dove le persone volenterose possono lasciare generi alimentari di prima necessità per i soggetti che ne hanno bisogno. L'esperimento sembra funzionare. Almeno in questi primi giorni.

