Investito un vigile urbano a Terni durante le operazioni di blocco del traffico per la bomba rinvenuta a Cesi. L'incidente è avvenuto nel quartiere Campomaggiore, dove la Municipale ha istituito un posto di blocco per deviare il traffico. L'uomo è stato colpito da un'auto. Sul posto il personale del 118 per prestare i primi soccorsi.

Ultimo aggiornamento: 18:08

