Le manovra di avvicinamento sono già iniziate. Il primo passo lo ha fatto Giovanni Ceccotti di Terni Civica (Tc), la quarta gamba, quella civica, del centrodestra ternano che sostiene il sindaco Leonardo Latini. Ceccotti è infatti entrato a far parte del "Comitato per il riequilibrio territoriale". Un comitato civico che nasce sull'onda dell'effetto Bandecchi. Un gruppo di persone (referente del comitato è Andrea Cianfoni ) che rappresentano per certi versi l'anima civica che andrà a sostengo del progetto politico del patron rossoverde Stefano Bandecchi che ha deciso di candidarsi a sindaco di Terni con il movimento Alternativa popolare di cui è coordinatore nazionale. «Il comitato - si legge in una nota diffuda dallo stesso Ceccotti - andrà anche ad organizzare eventi, manifestazioni, dibattiti, conviviali, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Il comitato ha deciso che il 22 novembre 2022 sarà presente con il presidio all'esterno di Palazzo Cesaroni a Perugia e alcuni di noi assisteranno alla riunione del Consiglio regionale. Partenza da Terni con il pullman». Chiaro lo scopo del comitato: portare acqua al mulino di Bandecchi, in termini chiaramente elettorali e di consenso sui temi della Terni cenerentola dell'Umbria. E non può passare inosservata la presenza di Ceccotti, che in questi giorni è stato in corsa per diventare presidente di Terni Reti e con il collega Michele Rossi, consigliere comunale di Tc, è stato in piazza con il banchetto di Terni civica per incontrare sostenitori e cittadini.